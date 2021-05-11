В Бурятии границу помогают охранять более 180 дружинников

На их материальное стимулирование в прошлом году было выделено 660 тыс рублей



В 2020 году при непосредственном участии, а также по информации членов добровольных народных дружин сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии задержаны более 10 иностранных граждан, находившихся в пограничной зоне без пропусков и в нарушении миграционного законодательства, сообщила пресс-служба управления.



Из незаконного оборота изъято несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, более 30 орудий незаконного лова рыбы, а также изъято более 20 килограммов марихуаны.



Сейчас в республике к защите государственной границы привлекается более 25 добровольных народных дружин, насчитывающих свыше 180 человек. Дружинники привлекаются к несению службы как самостоятельно, так и в составе пограничных нарядов.



Правительство Бурятии совместно с погрануправлением стимулируют дружинников. В прошлом году на эти цели выделялось 660 тысяч рублей.



Желающим вступить в добровольные народные дружины достаточно обратиться в любое подразделение Пограничного управления ФСБ России по Бурятии. Они расположены в Тункинском, Закаменском, Джидинском, Кяхтинском районах республики.



Фото: Погрануправление ФСБ России по Бурятии

