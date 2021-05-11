2,5 тысячи беременных жительниц Бурятии получат «путинские» выплаты

Их размер составит 6649 рублей





В Бурятии беременные женщины в трудной ситуации будут получать ежемесячную выплату. Новой мерой господдержки будут охвачены порядка 2,5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, согласно поручению президента России Владимира Путина, с 1 июля увеличатся выплаты беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Размер пособия составит половину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. В среднем по России эта сумма равна 6 350 рублям.По предварительным данным в республике этой мерой господдержки будут охвачены порядка 2,5 тысяч женщин. Поскольку прожиточный минимум в Бурятии для трудоспособного населения равен 13 298 рублям, размер выплаты составит 6 649 рублей.- Согласна с каждым словом президента страны. Действительно, очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, чтобы была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги, - выразила свою точку зрения министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Эта инициатива очень важна. Она распространяет социальные гарантии на ещё не родившихся детей и поддерживает остро нуждающихся беременных женщин, готовящихся стать мамой.Фото: pixabay.com