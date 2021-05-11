Глава Бурятии проведет урок для школьников

Алексей Цыденов расскажет учащимся как правильно обращаться с отходами



13 мая в 15 часов школе №25 в Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов проведет открытый урок для учащихся 6-11 классов по теме правильного обращения с отходами. Программу занятия подготовили эксперты Минприроды и Минобраза Бурятии в партнерстве с представителями всероссийского движения «Эка», компании «Coca-Cola HBC Россия» с проектом «Разделяй с нами».



Напомним, предложение провести экологический урок для школьников поступило к Алексею Цыденову 3 марта на встрече Клуба стратегических инициатив. Проблему мусора и задачу по повышению гражданской ответственности нужно решать комплексно, отметил тогда ведущий мероприятия и автор эко-проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов. Он и предложил главе Бурятии совместно провести открытый эко-урок для школьников.



- Алексей Самбуевич, вы – лидер общественного мнения, ученики с большим интересом отнесутся к такому выступлению. Наши партнеры разработали урок по сокращению отходов. Проведем первую Zoom-конференцию для школьников. Ваше участие станет хорошим примером, - предложил Чингис Болотов и получил согласие.



- Рады быть причастными к повышению экологической осознанности школьников Бурятии. Мы заботимся о планете, которую оставим молодежи и стремимся привить ей такое же бережное отношение к окружающей среде. Чем больше дети знают об экологии и о простых ежедневных действиях, доступных каждому, тем лучше будет окружающий мир», – заявила представитель организатора - Coca-Cola HBC Россия Марина Мокина.



Как сообщают организаторы, в ходе урока глава Бурятии расскажет детям о видах отходов, почему важно не лениться сортировать мусор и сдавать вторсырье на переработку в новые полезные вещи. Школьники узнают о пунктах сбора пластика, бумаги, стекла, электроники, других перерабатываемых отходов и поделятся информацией с родителями. Занятие поможет с раннего возраста сформировать правильные экологические привычки, важные для человека в 21-м веке.



Дистанционно занятие увидят 6000 учащихся из городов и сел Бурятии в формате видеоконференцсвязи. Для просмотра организованы 300 точек прямого подключения в школах, желающие посмотрят просветительский урок на Youtube.



Фото: предоставлено организаторами акции