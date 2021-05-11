В Бурятии выявлены более 20 нарушений правил безопасности полетов

Ряд организаций воздушного транспорта на севере республики игнорировали Федеральные авиационные правила



В Бурятии Байкальская транспортная прокуратура выявила более 20 нарушений законодательства о безопасности полетов. Ряд организаций воздушного транспорта, базирующихся на севере республики, не в полной мере выполняют требования Федеральных авиационных правил, сообщили в надзорном органе.



Так, в нарушение этих правил Авиационный учебный центр «Аэропорты Севера» проверку знаний 26 работников службы авиационной безопасности аэропортов Нижнеангарск, Таксимо по результатам профессиональной подготовки провел в дистанционном формате.



В работе аэропорта Нижнеангарск вскрыты факты нарушений противопожарной безопасности, касающиеся оборудования спецмашин неисправными огнетушителями, отсутствия в аэропорту в зимнее время второго пункта заправки водой пожарного автомобиля. Также выявлены нарушения в сфере охраны труда, а именно - несоблюдение периодичности проведения повторных инструктажей работников подразделения спецавтотранспорта, некомплектности аптечек для оказания первой помощи в пожарной машине и др.



В структурном подразделении Нижнеангарск Улан-Удэнского ЦОВД филиала «Аэронавигация Восточной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» нарушались графики проведения технического обслуживания оборудования, отсутствовали записи о проведенном обслуживании в соответствующих журналах, а также не соблюдалась периодичность прохождения медицинского осмотра работниками.



В целях устранения выявленных нарушений прокурором руководителям ОАО «Аэропорты Бурятии», АУЦ «Аэропорты Севера», Улан-Удэнского центра ОВД филиала «Аэронавигации Восточной Сибири» внесены представления, которые находятся на рассмотрении.



На незаконные локальные правовые акты принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, документы приведены в соответствие с законодательством.



Фото: МЧС

