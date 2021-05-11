В Улан-Удэ разыскивается без вести пропавший мужчина

Еще в начале ноября прошлого года он ушел с работы и не вернулся



В Улан-Удэ расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Доржи Данзанимаевича Жигжитова, 15.05.1979 года рождения, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По данным следствия, 2 ноября 2020 года около 12 часов мужчина ушел с работы со строительного объекта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 29 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы разыскиваемого: азиатская внешность, на вид около 40 лет, рост около 180-182 см., худощавого телосложения, волосы короткостриженые черного цвета, с проседью, походка быстрая, речь чистая, без бурятского акцента.



Особые приметы: на животе имеется шрам от операции около 10 см., отсутствует верхний передний зуб.



На момент исчезновения был одет: костюм (горка) утепленный, зеленого цвета, берцы черно цвета, шапка трикотажная серого цвета, на лице была одета маска многоразовая черного цвета, очки для зрения в пластиковой оправе черного цвета прямоугольной формы. При себе каких-либо вещей, банковских карт, документов и сотового телефона не имел.



Обладающих сведениями о местонахождении без вести пропавшего человека просят обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-49-01 (следственный отдел по Железнодорожному району).



Фото: vssut.sledcom.ru

