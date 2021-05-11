В Бурятии пропал сторож турбазы

Сотрудники полиции разыскивают 44-летнего Аюшу Жимбуева



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 44-летнего Аюшу Жимбуева, который в феврале 2021 года ушел с базы отдыха в двух километрах от местности Катково Прибайкальского района, где работал сторожем. До настоящего времени мужчина не выходит на связь, сообщили в республиканском МВД.



Приметы: азиатской внешности, возраст 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы волнистые темные, глаза карие.



Особые приметы: отсутствует фаланга мизинца на ноге.



Был одет: костюм камуфлированный цвета «хаки», шапка вязаная синего цвета, ботинки чёрные.



При наличии какой-либо информации об этом гражданине либо его местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(999)685-29-12, 8(30144)51-3-71 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



