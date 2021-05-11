11.05.2021
Монголия продлила ограничения на границе до 2 июня

Монголия продлила ограничения на границе до 2 июня

Однако возможно поэтапное восстановление пассажирского сообщения через  МАПП Кяхта-Алтанбулаг

Монголия продлила ограничения, установленные на перемещение граждан через пункты пропуска  на участке российско-монгольской границы до 2 июня 2021 года. Об этом решении правительства Монголии уведомили через МИД России Бурятскую таможню, сообщили в ее пресс-службе.

Ограничения продлены в целях борьбы с пандемией COVID-19, профилактики и снижения риска распространения коронавирусной инфекции.

При этом уполномоченными органами обеих сторон прорабатывается вопрос о поэтапном восстановлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта-Алтанбулаг на бурятском участке российско-монгольской границы.

В первую очередь, это коснется российских граждан, привитых двумя дозами вакцины против COVID-19, на основании свидетельств о вакцинации, согласованных двумя сторонами,  и сдаче теста на наличие COVID-19.

Фото: Бурятская таможня
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