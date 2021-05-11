Монголия продлила ограничения на границе до 2 июня

Однако возможно поэтапное восстановление пассажирского сообщения через МАПП Кяхта-Алтанбулаг



Монголия продлила ограничения, установленные на перемещение граждан через пункты пропуска на участке российско-монгольской границы до 2 июня 2021 года. Об этом решении правительства Монголии уведомили через МИД России Бурятскую таможню, сообщили в ее пресс-службе.



Ограничения продлены в целях борьбы с пандемией COVID-19, профилактики и снижения риска распространения коронавирусной инфекции.



При этом уполномоченными органами обеих сторон прорабатывается вопрос о поэтапном восстановлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта-Алтанбулаг на бурятском участке российско-монгольской границы.



В первую очередь, это коснется российских граждан, привитых двумя дозами вакцины против COVID-19, на основании свидетельств о вакцинации, согласованных двумя сторонами, и сдаче теста на наличие COVID-19.



Фото: Бурятская таможня

