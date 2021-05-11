В Улан-Удэ мошенники похитили у пенсионерки более миллиона рублей

Свыше половины из них – кредиты, которая женщина брала по настоянию злоумышленников



В Улан-Удэ в полицию Железнодорожного района обратилась 63-летняя пенсионерка, которая рассказала о том, что стала жертвой мошенников, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские выяснили, что пенсионерке позвонил неизвестный, который представился специалистом банка и рассказал, будто мошенники пытаются провести операцию по снятию денежных средств со счетов. Для того, чтобы не допустить хищения денежных средств необходимо снять все имеющиеся деньги и перевести их на резервный счет. Звонивший настоятельно потребовал не отключать сотовый телефон и никому не сообщать о своих действиях.



Потерпевшая выполнила инструкции и перевела мошенникам все имеющиеся у нее сбережения – 452 тысячи рублей. Затем пенсионерке снова позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что деньги улан-удэнки в безопасности, но сотрудникам безопасности еще не удалось вычислить мошенников, которые могут оказаться работниками финансовой организации. Для их поимки женщина должна взять кредит и снова перечислить деньги на резервные счета. Пенсионерка оформила кредит в нескольких банках на общую сумму около 560 тысяч рублей. Денежные средства она снова перечислила на абонентские номера, которые диктовали ей звонившие.



Примечательно, что пострадавшая перечисляла деньги с помощью банкоматов на абонентские номера, и максимальная сумма одной операции не превышала 15 тысяч рублей. Всего улан-удэнка совершила около 60 операций и перечислила мошенникам более одного миллиона рублей. После того, как звонившие перестали выходить на связь, женщина пришла в полицию.



Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными и осторожными. Звонок из банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита – стандартная уловка аферистов.



Помните: мошенники умело применяют так называемые методы социальной инженерии. Входя в доверие гражданам, они получают доступ к персональным данным, данным банковских карт и совершают хищение денег с банковских счетов.



Одним из часто применяемых методов является искусственное создание дефицита времени, когда мошенник говорит собеседнику, что операции необходимо совершить незамедлительно - в противном случае денежные средства со счета будут похищены.



Не нужно доверять незнакомцам, обращающимся к вам по имени и отчеству, имеющим сведения о вашем месте жительства и последних операциях. Ни в коем случае нельзя поддаваться ни на какие уговоры. Также необходимо предупредить о подобной опасности пожилых родственников и соседей.



Полицейские призывают граждан немедленно прерывать разговоры по телефону с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банков и сообщающими об угрозе безопасности вашего вклада, либо оформлении на ваше имя кредита. Перепроверяйте информацию о состоянии счетов и вкладов по официальным телефонам финансовых учреждений.



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