В Бурятии разрешили сбор дикоросов и валежника

Определен список мест, где можно находиться в условиях особого противопожарного режима



Республиканское агентство лесного хозяйства определило список мест сбора дикоросов и валежника, где жители могут находиться в условиях особого противопожарного режима, несмотря на введенные ограничения на пребывание на территории лесного фонда, сообщили в пресс-службе РАЛХ.



Места сбора дикоросов определены приказом РАЛХ № 428. В перечне указаны места сбора чаги, черемши, валежника, березовых почек, а также места массового отдыха граждан.



«В случае, если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание. Важно помнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности - не бросать окурки, спички, не оставлять промасленные материалы, стекло» - отметил первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Лесники напоминают – в республике действует особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.



Фото: РАЛХ

