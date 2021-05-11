В Забайкалье нашли коррупцию в некоммерческой сфере

Работник госучреждения обвиняется в получении взятки от НКО



В Забайкалье предъявлено обвинение работнику государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края» в получении взятки в крупном размере, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в апреле 2021 года обвиняемая, занимая должность руководителя одного из подразделений ресурсного центра развития некоммерческих организаций Забайкальского края, получила от руководителя некоммерческой организации взятку в размере 194 тысяч рублей за оказание содействия в получении гранта из краевого бюджета.



По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



По действующему уголовному законодательству, за получение взятки в крупном размере предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 4 миллионов рублей, либо лишения свободы вплоть до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.



Фото: «Номер один»

