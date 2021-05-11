В Улан-Удэ строители регулярно оставляют без света жителей города

С начала года они повредили уже 11 кабельных линий





В столице Бурятии при ремонте дороги в районе Верхней Березовки подрядчик повредил электрокабель. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, организации уже выписано предписание, за которым последует штраф.

Всего с начала года в столице Бурятии произошло 11 повреждений кабельных сетей при проведении земляных работ, сумма ущерба составила около 230 тыс рублей. За прошлый год произошло 51 повреждение – общая сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.Для предотвращения повреждений инженерных коммуникаций с подрядными организациями проведены технические совещания. Определены 25 улиц, по которым необходимо оформить ордера на земляные работы. В настоящее время дорожные работы начаты по 14 улицам, оформлено 22 ордера на земляные работы, остальные в процессе оформления.- Подрядчикам указано, что перед началом работ для уточнения прохождения кабельных линий необходимо вызвать специалиста ресурсоснабжающей организации. В последующем выполнить работы по шурфовке для определения глубины залегания кабельный линий, - сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.В случае повреждения кабельных линий подрядчиков будут штрафовать, также они понесут расходы на восстановление сетей, отметили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ