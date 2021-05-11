Депутат горсовета Улан-Удэ: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас!»

Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ проголосовать за благоустройство бульвара
Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк призвал жителей микрорайона ПВЗ проголосовать за Сиреневый бульвар в конкурсе на благоустройство общественных территорий.
«Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас! В прошлом году здесь планировали провести дорогу, но мы с вами объединились и спасли одно из любимых мест нашего района от полного уничтожения. Давайте же доведём дело до конца! Сиреневый бульвар сейчас не в лучшем состоянии, но мы с вами можем это исправить. Нужно лишь проголосовать за него в интернете. У меня это заняло 30 секунд. Полминуты ради нового фонтана, удобных скамеек и дорожек, зелёных газонов, деревьев и кустарников. Ведь это совсем немного, согласитесь? Так давайте сделаем это!», - написал депутат в соцсетях.
Напомним, голосование за территории, которые планируется благоустроить в Улан-Удэ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, продлится до 30 мая. Улан-удэнцы могут поддержать своим голосом одну из четырех общественных территорий.
Пока лидирует сквер «Зодчий» по пр. Строителей. За это пространство проголосовали более 10 тысяч человек. На втором месте – территория, прилегающая к Гостиным рядам, набравшая более 7800 голосов. На третьем – бульвар «Сиреневый», более 6000 голосов, на четвертом – сквер «Яблоневый», около 2500 голосов.
Существует три способа голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин», на главной странице сайта размещен баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт госуслуг, где нужно авторизоваться. Территории выбираются автоматически – по месту прописки.
Второй способ голосования – через волонтеров, которые работают в десяти самых проходимых точках города - торговые центры («Пионер», «Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов.
Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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