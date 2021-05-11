Депутат горсовета Улан-Удэ: «Судьба Сиреневого бульвара зависит от нас!»

Дмитрий Турченюк призвал жителей ПВЗ проголосовать за благоустройство бульвара





Депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк призвал жителей микрорайона ПВЗ проголосовать за Сиреневый бульвар в конкурсе на благоустройство общественных территорий.