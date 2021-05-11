Отдыхающие в лесах Улан-Удэ рискуют нарваться на штраф

С 12 мая по 1 июня запрещается посещать лесные массивы



В Бурятии вышло новое распоряжение: с 12 мая по 1 июня гражданам запрещено въезжать или пребывать на территории городских лесов. Соответствующий документ подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- В период действия особого противопожарного режима запрещается пребывание граждан и въезд в них транспортных средств, за исключением работ, связанных с охраной леса от пожара, с аварийно-спасательными работами. За несоблюдение данных правил гражданам грозит административный штраф до пяти тысяч рублей, - рассказали в администрации Улан-Удэ.



Кроме того, запрещено разведение открытого огня, выжигание сухой травы и мусора на землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий. За нарушение противопожарной безопасности гражданам грозит административная ответственность в виде штрафа на граждан от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.



В течение всего противопожарного режима в лесах города будут работают патрульные группы из числа сотрудников Администрации города, а также УМВД России по г. Улан-Удэ. Запрещается бросать окурки и спички. Если вы обнаружили лесной пожар, сообщите об этом по телефону службы спасения «101» или «112».





фото: "Номер один"