Улетная погодка

Помните, как начинается «Волшебник изумрудного города»? Правильно, с урагана

На прошлой неделе любой улан-удэнец, да и вообще житель Бурятии мог почувствовать себя в роли Элли. И отправиться в сказочную страну верхом на остановке.

Подул ветерок, и соцсети Бурятии заполнились удивительными фотографиями. Вот упавший забор в районе железнодорожного вокзала Улан-Удэ, вот куски шифера, весело кружащие над головами гусиноозерцев. А вот опрокинувшиеся остановка и театральная тумба на проспекте 50-летия Октября.Все это последствия стихии. Правда, стихия была не такая уж мощная. На ураган точно не тянет. Вопрос: что будет, если подует реально серьезный ветер? Улан-Удэ целиком отправится в Изумрудный город? Вместе с жителями, бродячими собаками и мусорными полигонами?Вообще, столица Бурятии – место нежное и крайне чувствительное. Идет снег - город встал. Льет дождь - город затопило. Дует ветер - город завалило мусором, упавшими остановками и сорванным с крыш сайдингом.Так что держитесь крепче. Никто не знает, какой удар природы будет следующим.