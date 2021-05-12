В районе Бурятии нашли 9 бесхозных памятников погибшим воинам

За их состоянием никто не следил





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия в Кижингинском районе.

«Проверкой установлено, что в девяти сельских поселениях района расположены объекты культурного наследия «Памятники воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», являющиеся бесхозяйными объектами недвижимости. Администрациями сельских поселений района не приняты меры по государственной регистрации права собственности объектов культурного наследия», - рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес главам поселений представления об устранении нарушений для предотвращения разрушения памятников, а также надлежащего содержания объектов культурного наследия. По результатам их рассмотрения муниципалитетами приняты меры к устранению нарушений, заключены договоры на проведение кадастровых работ.Фото: «Номер один»