В Улан-Удэ автовор украл банковские карты без денег

Ранее судимый за кражи и наркопреступления 40-летний подозреваемый задержан



В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже сумки из салона автомобиля обратилась 40-летняя женщина, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Она рассказала полицейским, что припарковалась возле административного здания по улице Коммунистической. В это время к ней подошел незнакомый мужчина и сказал, что на колесах имеются подтеки жидкости, и, возможно, лопнул тормозной шланг. Автоледи вышла осмотреть поломку, а мужчина похитил сумку, лежащую на сиденье автомобиля и скрылся. В сумке находились документы, банковские карты и кошелек с небольшой денежной суммой.



Обнаружив через несколько минут, что имущество похищено, улан-удэнка обратилась в полицию. Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый за кражи и наркопреступления 40-летний подозреваемый.



Со слов мужчины, после совершения кражи он уехал на маршрутном автобусе в Октябрьский район Улан-Удэ и попытался рассчитаться похищенными банковскими картами в магазине. Однако, это ему не удалось, так как на счетах не было денег. После чего злоумышленник выбросил похищенную сумку с документами в кусты.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: pixabay.com

