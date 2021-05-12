В Бурятии лесной контрабандист не смог смягчить приговор

Верховный суд республики оставил без изменения приговор суда первой инстанции



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии оставлен без изменения приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ, которым местный предприниматель признан виновным в «приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины). А также – в «контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Установлено, что подсудимый в составе организованной преступной группы с 2017-го. по 2018-й годы . участвовал в приобретении, хранении, перевозке железнодорожным транспортом и сбыте незаконно заготовленной древесины в Китай. В из Россиии незаконно экспортировано 6,7 тысячи кубометров леса общей стоимостью более 40 миллионов рублей.



Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей. Не согласившись с решением суда первой инстанции, коммерсант обжаловал его в Верховный суд Бурятии, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.



Фото: Бурятская таможня

