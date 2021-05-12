В мэрии Улан-Удэ почтили память жертв казанской трагедии минутой молчания

Мэр города выразил соболезнования родным погибших
Сегодня утром планерное совещание в администрации Улан-Удэ началось с минуты молчания.
- Вчера в городе Казань, в гимназии №175, было совершено самое настоящее вооруженное нападение. Погибли дети – семь учеников, погибли двое взрослых, в том числе учительница, пострадали еще не менее 20 человек. Мы выражаем глубокие соболезнования родным погибших, предлагаю почтить их память минутой молчания, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Напомним, вчера в Казани в результате стрельбы в гимназии, которую устроил 19-летний бывший учащийся этой же школы, погибли 9 человек, в их числе 7 детей, еще 21 человек доставлен в больницы. Сегодня в Татарстане объявлен день траура.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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