В Бурятии полную вакцинацию от коронавируса прошли лишь 6% жителей

Амбициозные планы главы республиканского Минздрава оказались под угрозой





11 мая на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции подвели итоги вакцинации населения Бурятии за минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, медицинские организации республики в праздничные дни работали в усиленном режиме. По состоянию на 10 мая первым компонентом вакцины привито 93584 человека. Это 80% от поступившей в республику вакцины (всего в Бурятию поступило 124284 дозы вакцины «Спутник V»).