В Бурятии полную вакцинацию от коронавируса прошли лишь 6% жителей

Амбициозные планы главы республиканского Минздрава оказались под угрозой
11 мая на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции подвели итоги вакцинации населения Бурятии за минувшие выходные. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, медицинские организации республики в праздничные дни работали в усиленном режиме. По состоянию на 10 мая первым компонентом вакцины привито 93584 человека. Это 80% от поступившей в республику вакцины (всего в Бурятию поступило 124284 дозы вакцины «Спутник V»).
Завершили вакцинацию, получив два этапа прививок, 59582 жителя Бурятии, то есть, лишь 6% населения. Напомним, по состоянию на 20-е апреля закончили вакцинацию 42 364 человека, это чуть более 4% от общего числа жителей Бурятии.
Между тем ранее министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова объявила, что до июня 2021 года необходимо провакцинировать 40% населения. С учетом нынешних темпов – 1% населения за 10 дней – достичь заявленного показателя к намеченному сроку едва ли уже удастся.
Вероятно, чтобы подстегнуть процесс вакцинации, глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев намекнул на повторное введение ограничений в случае ухудшения ситуации.
- К сожалению, в разных регионах страны наблюдаются тенденции к подъему заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И регионы вынуждены возвращаться к ограничениям. И в нашей республике заболеваемость сохраняет темпы: хотя нет подъема, но и существенного снижения на протяжении последнего месяца мы не регистрируем. Поэтому на данном этапе, чтобы не вводить снова ограничения, необходимо формировать коллективный иммунитет. Абсолютно все эпидемии за всю историю человечества удалось остановить благодаря вакцинопрофилактике. И в данном случае также необходимо каждому жителю Бурятии проявить ответственность за своё окружение – за близких, коллег, друзей – и пройти вакцинацию, - заявил он на заседании республиканского оперативного штаба.
Фото: pixabay.com
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