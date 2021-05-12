В школах Улан-Удэ начинается проверка их безопасности

Меры безопасности будут усилены в период проведения ОГЭ, ЕГЭ, работы летних лагерей
В Улан-Удэ сегодня в городских школах начнется проверка обеспечения их безопасности. Проверки также пройдут в учреждениях дошкольного, дополнительного образования, культуры и спорта. Об этом на планерном совещании мэра Улан-Удэ сообщила Светлана Трифонова, заместитель мэра - председатель Комитета по социальной и молодежной политике.
До 14 мая будет разработан план мероприятий по антитеррористической безопасности, включающий дополнительные меры по безопасности участников ЕГЭ и ОГЭ, лагерей дневного пребывания. В образовательных учреждениях будет усилен пропускной режим, психологические обследования, тренинги. Меры безопасности будут усилены в период проведения ЕГЭ, уточнили в пресс-службе мэрии.
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Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что в школах необходимо провести классные часы, родительские собрания.
«Прошу учесть мониторинг социальных сетей. Нужно создать в городе межведомственную группу с участием наших силовых структур – работать на профилактику и предупреждение. И, конечно, сейчас еще раз проведем расчеты на охрану и пожарную безопасность по ЧОПам и Росгвардии по каждому виду образовательных и культурных учреждений», - сказал мэр.
В Улан-Удэ 215 зданий, в которых занимаются дети. Это школы, сады, спортивные и культурные учреждения. Насчитывается 55 школ, расположенных в 73-х зданиях. Все они охраняются частными охранными предприятиями. Школы обеспечены внешним по периметру и внутренним видеонаблюдением. При этом установка камер требуется в коридорах, спортивных залах, столовых. В детских садах видеонаблюдение по периметру и внутри объектов обеспечено на 95 процентов.
В каждой школе используются либо металлорамки, либо системы контроля управления доступом в здание, установленные на главных входах. Кнопки тревожной сигнализации работают во всех учреждениях, кроме школы № 58, которая находится на территории военной части. Заключены договоры с Росгвардией. ⠀⠀
Светлана Трифонова подчеркнула, что доступ для родителей в здания школ и учреждений дополнительного образования ограничен и возможен лишь при предъявлении документа.
Напомним, 11 мая было совершено вооруженное нападение на гимназию № 175 в Казани. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей. Сегодня утром участники планерного совещания администрации Улан-Удэ память о жертвах казанской трагедии почтили минутой молчания.
Заметим, Улан-Удэ переживал аналогичную трагедию в 2018 году. Тогда утром 19 января на школу №5 в Сосновом Бору напали трое подростков, вооруженных топорами и бутылками с зажигательной смесью. Под удар троицы попали ученики седьмого класса, у которых в тот момент шел урок русского языка. Погибших, к счастью не было, но несколько подростков и учительница получили ранения.
Фото: ulan-ude-info.ru
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