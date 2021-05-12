В Улан-Удэ на площади Революции заменят старую плитку

Напомним, это один из конкурсных объектов, за ремонт которого можно проголосовать

На площади Революции демонтировали старую тротуарную плитку и бордюры, сообщили в администрации Улан-Удэ. Реконструкция площади идет согласно графику. Накануне место ремонта посетили заместитель мэра Сергей Гашев, руководитель администрации Советсткого района Евгений Эрдыниев, а такде подрядчики и представители ресурсоснабжающих организаций.







Первая часть модернизации – площадь Революции с территорией. На втором этапе планируется благоустройство всей территории – от Гостиных рядов до памятника революции, если горожане поддержат объект в голосовании.







– Объект у нас является приоритетным. Это одно из самых любимых мест для наших горожан и место проведения многих мероприятий, в частности детских, – отметил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

Представитель подрядной организации исполнительный директор ООО «Байкалстройагент» Андрей Пирмаев отметил, что работа идет по запланированному графику.

– У нас 100% демонтаж плитки и бордюров на площади более 6 тыс квадратов. Сейчас ждем, когда нам очистят площадку от тротуарной плитки и начнем разработку грунта, – сообщил он.







Отметим, универмаг «Центральный» продолжает работать в обычном режиме.

– Нужно потерпеть неудобства ведь после проведения такого колоссального ремонта здесь будет замечательная зона комфортного отдыха для наших горожан, – сообщила генеральный директор универмага Зинаида Ганицева.







Напомним, в прошлом году объявили конкурс на разработку концепции реконструкции этой территории. Решено выбрать работу молодых архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой. Концепция победителей привлекла к себе внимание прежде всего своим бережным отношением к историческому наследию памятникам федерального значения – «Гостиные ряды» и «Борцам революции».

Однако в ходе работы над всей территорией площади, которая составляет 2,6 гектара, стало ясно, что федеральных средств, которые выделяются на год в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», будет явно недостаточно для проведения качественной реконструкции всей территории вокруг Гостиных рядов, в связи с этим ее разбили на несколько этапов.







За продолжение реконструкции территории вокруг Гостиных рядов можно проголосовать тремя способами голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин», на главной странице сайта размещен баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт госуслуг, где нужно авторизоваться. Территории выбираются автоматически – по месту прописки. Второй способ голосования – через волонтеров, которые работают в десяти самых проходимых точках города - торговые центры («Пионер», «Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов. Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/.

фото: администрация города

