В Курумкане построят новую школу

Ее планируют открыть к 1 сентября следующего года





В селе Курумкан начнется строительство новой школы на 275 мест. Контракт об этом подписан 6 мая с ООО «Бурятпроектреставрация», сообщили в Минстрое Бурятии.

Новая трехэтажная школа будет включать в себя 7 блоков разной конфигурации общей площадью почти 6000 квадратных метров. По проекту, разработанному ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал», в школе будет отдельная зона для начальных и старших классов, столовая на 162 места, спортзал, актовый зал, учебные мастерские. Также в школе предусмотрены раздельные туалеты для девочек и мальчиков, игровые, раздельные спальные, душевые, рекреация, библиотека. Вход в школу будет оснащен пандусом для маломобильных групп населения.«Контракт заключен в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования», - прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.На строительство школы выделено более 434 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Ожидается, что торжественное открытие школы состоится 1 сентября 2022 года.Фото: Минстрой Бурятии