В Бурятии спасли от разорения СПК «Баян»

Широко рекламировавшийся минсельхозом инвестпроект оказался не в состоянии выплачивать кредиты



В Бурятии компания «Основа» выкупила СПК «Баян» с долгом в 63 миллиона рублей, спасая его от банкротства, так как у старых собственников не получалось выстроить рентабельный бизнес, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики. «Основа» стала владельцем имущественного комплекса, включающего в себя молочно-товарную ферму на 515 голов КРС и молокоперерабатывающий СПОК «Джида-Агро».



Племенная Булыкская молочно-товарная ферма в советские времена имела хорошую репутацию не только в Бурятии, но и за ее пределами. А в сентябре 2000 года вновь избранное правление СПК «Баян» поставило задачу сохранить имеющуюся ферму и возродить ее былую славу. В наследство досталась половина полуразрушенных зданий. Однако были сохранены кадры, площади посевов и сельскохозяйственная техника. В 2008 году минсельхоз России выдал компании племенное свидетельство племрепродуктора по выращиванию молочной симментальской породы КРС. Спустя семь лет был инициирован инвестпроект «Модернизация молочно-товарной фермы на 200 голов КРС с элементами реконструкции зданий». На его реализацию получен инвестиционный кредит в размере 35 миллионов рублей. Однако в прошлом году СПК «Баян» оказался не в состоянии выплачивать деньги по кредитным обязательствам.



«Считаю, что в сложившейся ситуации сыграли положительную роль в сохранении хозяйства два фактора. Во-первых, это работа прежнего руководства СПК «Баян», которому, все-таки, удалось хотя бы сохранить хозяйство на плаву. И, во-вторых, поддержка минсельхоза Бурятии в прошлом году. Без нее вряд ли все дойное стадо «Баяна» пережило эту зиму. Сейчас в хозяйстве 150 голов коров молочного направления. В этом году мы начнем строительство нового корпуса еще на 200 голов и планируем закупать гольштинскую породу в Иркутской области. Инвестиции составят 100 млн. рублей», - рассказал генеральный директор «Основы» Анатолий Баранов.



Решено самостоятельно себя обеспечивать кормами. Используя Гэгэтуйскую оросительную систему, планируется организовать полив 1000 гектаров посевов, что значительно увеличит урожайность кормовых культур. Уже налажена поставка пастеризованного молока сельхозкооператива «Джида-Агро» в детсады и школы сел Петропавловка и Булык.



Сама компания «Основа» - совсем молодое предприятие, юридическое лицо зарегистрировано только в июле 2019 года. Тем не менее, это уже довольно крупный производитель и поставщик мяса, колбас, мясных полуфабрикатов и деликатесов с акцентом на традиционные блюда бурятской кухни. В холдинг входят четыре мясоперерабатывающих производства в Закаменском, Хоринском, Селенгинском и Курумканском районах. Производственная мощность каждого 35-40 голов в смену с общей вместимостью складов на 300 тонн мяса.



К сказанному в пресс-релизе минсельхозпрода республики следует добавить, что СПК «Баян» являлся одним из самых рекламируемых проектов прежнего руководства ведомства. Солидные инвестиционные кредиты в амбициозные планы упоминались едва ли не в каждом отчете ведомства. Однако вместо «возрождения» последовал финансовый крах. Новые владельцы с чистого листа снова обещают строительство фермы, крупные вложения и все остальное, что полагается в таких случаях. При этом сама констатация факта о том, что известную молочную ферму «спасли от разорения», вызывает массу вопросов. Например, кто разорял и почему это делалось за счет бюджетной поддержки?



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

