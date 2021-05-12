Мой дом - моя крепость

Улан-удэнцы в домофонах ценят надежность и практичность, а не современные изыски







Сегодня в Улан-Удэ сложно найти многоэтажку без домофона, его устанавливают абсолютно везде – начиная от жителей центра, заканчивая отдаленными микрорайонами вроде Стеклозавода или Дивизки. И это неудивительно – всем хочется жить в чистоте, комфорте и чувствовать себя в безопасности.

Безопасностью своего жилья люди озаботились давно, первые домофоны появились в 30-е годы прошлого века в Германии. Именитые бренды в этой отрасли, среди которых Commax (Южная Корея), BPT (Италия) и Fermax (Испания), появились после Второй мировой войны (примерно в 50-е годы). В СССР ни западные, ни корейские аппараты не закупали, полагаясь на собственные разработки. Практически в каждом регионе страны был свой производитель. Наиболее известными марками стали «Визит», «Цифрал», «Элтис», «Метаком», «Факториал».В Улан-Удэ домофоны начали массово устанавливать в 2008 году. Со временем их, как и многую другую технику, стали модернизировать, так появились «умные» домофоны. Чем же они отличаются от обычных? Цифровой домофон оснащен камерой видеонаблюдения, управление им возможно с помощью приложения на смартфоне и мн. др. Однако нужны ли все эти дополнительные функции для выполнения одной задачи – открывания дверей? И насколько они надежны?Первый неприятный сюрприз, ожидающий владельцев «умного» домофона, это его стоимость. Такое устройство будет в разы дороже обычного своего собрата. Обслуживание также обойдется дороже. Идем дальше. Переустановка домофона потребует затрат: так, нужно за свой счет покупать новый ключ, поскольку старый не подойдет. Для того чтобы пользоваться всеми бонусами «умного» домофона, нужно платить повышенную абонентскую плату, иначе придется довольствоваться только базовыми функциями, которые есть и на старых устройствах. Интернет-провайдер вряд ли возьмет на себя обслуживание доводчиков и входных дверей - сегодня это наиболее частые поломки. Есть и менее очевидные, но все равно невыгодные условия: отказаться от услуг почти невозможно, так как они объединяются в один пакет (интернет, телевидение, домофон, телефония).Напрашивается вопрос: а нужен ли улан-удэнцам «умный» домофон? Компания «Мастер-Домофон» и еще две крупные компании, занимающиеся установкой, провели опрос среди улан-удэнцев, есть ли у них потребность в замене обычных домофонов на «умные»? Опрос проводился на квитанциях. 71% опрошенных высказались против того, чтобы менять надежный, вандалоустойчивый домофон на современный, который дороже в обслуживании. Всего 29% горожан ответили, что были бы не против установки нового домофона.Тем не менее никто не застрахован и от непредвиденной ситуации – принять решение о замене домофона может управляющая компания или даже какой-то один собственник квартиры, причем сделать это не поинтересовавшись мнением жителей дома. Что же предпринять в таком случае? Все очень просто - нужно потребовать в управляющей компании протокол общего собрания собственников, а при нарушениях в данной процедуре обратиться с жалобой в Госжилинспекцию.Недобросовестные УК часто составляют фиктивные протоколы общих собраний собственников без подписей. Может быть и так, что сосед заставил всех остальных жителей дома подписать согласие на замену домофона или даже протокол общего собрания собственников задним числом. Люди предпочли избежать конфликта, скорее получить ключи и не отвлекаться от своей повседневной жизни. Или просто не посмотрели, где расписываются, - так случается постоянно. Поэтому запомните одно простое правило: не подписывайте договор об оказании услуг до его пристального изучения, а особенно те пункты, где говорится об условиях и сроках действия «льготных тарифов» и «бесплатных услугах».Безусловно, «умные» домофоны имеют ряд преимуществ, но все усовершенствования касаются только комфорта. И для их использования нужны современные телефоны с подключением к интернету, что уже может стать проблемой для пожилых людей. А вот проблемы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации «умного» домофона, кажутся более серьезными. Не станет ли тот факт, что он подключен к интернету, причиной хакерских атак на устройство? И не смогут ли получить доступ к управлению злоумышленники? Если данные видеонаблюдения попадут злоумышленнику, то он с легкостью сможет организовать ограбление или другое правонарушение, зная распорядок дня хозяина квартиры.Останется ли новый домофон таким же безопасным, как аналоговый? Скорее всего, нет. Именно этим можно объяснить то, что люди пока не готовы менять проверенные временем, надежные, вандалоустойчивые домофоны на новые. Безопаснее от замены одного устройства на другое не станет, а платить больше могут не все.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: russianstock.ru