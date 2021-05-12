Палы и вырубка лесов могут стать причиной катастрофы в Бурятии

«Одними молитвами не исправить ситуацию»: лама Курумканского дацана призвал прекратить сжигание сухой травы



Буддийский лама из Курмунканского дацана Еши Намжил оставил сообщение в социальных сетях, в котором призвал жителей республики прекратить пал сухой травы. Священнослужитель отметил, что с буддийской точки зрения пал – это большой грех, так как в огне погибает множество живых существ, личинок и семена растений. Еши Намжил объяснил, уничтожая прошлогоднюю траву, жители рискуют сделать негативный вклад во всю флору и фауну региона.



- Прошлогодняя трава – это основа, фундамент всей флоры и фауны. Все они вместе с корнями травы содержат значительное количество влаги, которое способно «притянуть» осадки. К тому же, насекомые осуществляют подавляющее количество переработки земли в гумус и распространяют семена растений. Они являются «фундаментом, основой» в пищевой цепочке живых существ. Сократив их популяцию, мы обрекаем на голод все последующие звенья существ. А значит, уничтожаем всю флору и фауну, - отметил Еши Намжил.



Лама предостерег жителей от существенной опасности - удар по насекомым и растениям приведет к ухудшению жизни всей пищевой цепочки лесных обитателей Бурятии, в том числе – волков.



- Без насекомых значительно сокращается популяция всех животных, потому что обрекается на голодную смерть вся пищевая цепочка, на самой вершине которой находятся волки. Когда уменьшается их естественная кормовая база, они инстинктивно становятся весьма плодовитыми и вынужденно приходят к людям, к нашей скотине. Палы и вырубка леса являются основной причиной появления множества волков и лис близ населённых пунктов и заимок, - добавил настоятель дацана.



В своем посте кроме практических замечаний, Еши Намжил обратил внимание на духовное влияние действий по вырубке лесов и выжигания травы.



- Большинство насекомых имеют одну энергетическую природу с Нагами. Убивая их, мы вредим Нагам. А за это в будущем придётся расплачиваться всем. Прошлогодняя трава содержит влагу, столь необходимую для всех организмов. Оголённая земля не способна «притянуть» осадки, а вызывает только лишь ветра. Одними молитвами не исправить ситуацию. Человек, пустивший огонь, ухудшает не только свою карму, но также и карму всей местности и людей, живущих на ней. От этого огня или засухи будем страдать все. После засухи всегда приходят наводнения. Закладывается причина, что в будущем этот человек пострадает от огня или от болезней крови, скачков давления и т.д. - считает священнослужитель.



В конце поста буддийский лама заключил, что по итогам выжигания травы нас ждет масштабное уничтожение флоры и фауны, засуха, частые ветра, высыхание деревьев и водоёмов, затем разрастание сорной травы, исчезновение пчел и птиц, значительное увеличение поголовья волков и вследствие всего –появление саранчи, инфекций от насекомых, грызунов и наводнения.



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