В Бурятии продлены меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло

Пока они регулируются региональными повышающими коэффициентами к розничным ценам



В Бурятии торговым продуктовым предписано продлить ранее уста-новленные региональные повышающие коэффициенты к розничным ценам на сахар и подсолнечное масло. Указ об этом подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на портале нормативных актов региона.



Это будет сделано во исполнение поручения первого заместителя председателя пра¬вительства России Андрея Белоусова и соглашений от 16 декабря 2020 года, заключенных между министерством промышленности и торговли РФ, министерством сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и хозяйствующими субъектами, кроме районов, приравненных к районам Крайнего Севера.



Тогда на масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории России без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок, в потребительской упаковке (за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа спрей/аэрозоль) коэффициент устанавливался в размере не более 1,12 в перерасчете за 1 литр, включая НДС.



А на сахар - песок белый, произведенный на территории России из сырья, выращенного на территории РФ, без смеси с другими видами сахара, без примесей и добавок, в потребительской упаковке (за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа дой-пак с крышкой дозато-ром и порционных стиков) не более 1,33 в перерасчете за 1 килограмм, включая НДС.



Округление розничных цен на масло подсолнечное и сахар – песок белый производятся до целой копейки. Если дробная часть копейки менее половины копейки, то она отбрасывается и результат снижается до целой копейки. Если дробная часть равна половине копейки и выше, то результат повышается до целой копейки.



Действие соглашений по сахару продлевается до 1 июня 2021 года, по маслу подсолнечного - до 1 октября 2021 года. Цель прежняя - стабилизация цен на масло подсолнечное и сахар.



Фото: pixabay.com

