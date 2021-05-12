В Улан-Удэ появилось место, где можно почтить память жертв казанской трагедии

Горожане приносят туда цветы и игрушки





12 мая возле Дома дружбы народов на ул. Ленина в Улан-Удэ появилось место памяти жертв трагедии в казанской школе, куда люди приносят цветы, игрушки, свечи и свои соболезнования. Об этом сообщила председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

«Жители Бурятии с глубокой болью в сердце восприняли трагедию в Татарстане, унесшую жизни детей и учителей гимназии №175 в Казани. Нет ничего страшнее, чем терять родителям своих детей, которые только начинают жить в этом мире. Нет ничего ужаснее, чем внезапно оборвавшаяся жизнь учителей, сеющих добро на земле и воспитывающих своих учеников в любви и гармонии с миром, который эти дети и взрослые больше никогда не увидят. После 11.05.21 мир никогда не станет прежним, война добра со злом продолжится на новом этапе и от каждого из нас зависит, станет ли он безопаснее и добрее для наших детей и внуков. А сегодня мы скорбим вместе со всеми жителями Татарстана, проводим молебны, читаем молитвы на родных языках и просим исцеления пострадавшим, силы и стойкости близким и родным, светлого пути невинным школьникам и их учителям, погибшим не на войне, а в мирное время», - написала Сажида Баталова в соцсетях.





Напомним, вчера в Казани в результате стрельбы в гимназии, которую устроил 19-летний бывший учащийся этой же школы, погибли 9 человек, в их числе 7 детей, еще 21 человек доставлен в больницы. Сегодня в Татарстане объявлен день траура.Фото: с личной страницы Сажиды Баталовой