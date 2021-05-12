На федеральной трассе в пригороде Улан-Удэ появятся два надземных перехода

Их возведут уже в этом году





На 456-м км федеральной трассы «Байкал» в районе поселка Сужа Иволгинского района рядом со школой стартовали работы по строительству надземного модульного пешеходного перехода. Интенсивность движения транспорта на этом участке составляет более 12 тысяч автомобилей в сутки. Ввод объекта запланирован на июль текущего года, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Строительство еще одного надземного перехода планируется в этом году на 443-м км трассы «Байкал» в Сотниково в районе стационарного пункта весового контроля. На этом участке ведется интенсивная жилая застройка, из-за чего резко увеличилось количество пешеходов. Кроме того, в перспективе здесь может появится новая школа. Ввод объекта запланирован на сентябрь 2021 года.«Решение о необходимости строительства принималось совместно с органами местного самоуправления и ГИБДД Бурятии», - отметили в «Южном Байкале».Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»