В Улан-Удэ 22 мая и 1 июня не будут продавать алкоголь

Нарушителей ждут крупные штрафы





В Улан-Удэ в день «Последнего звонка» в школах 22 мая и в Международный день защиты детей 1 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в мэрии.

Напомним, в Бурятии законодательно запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.Размеры штрафов за нарушение этих требований составляют до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.Фото: «Номер один»