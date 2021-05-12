В Бурятии катастрофически не хватает медиков скорой помощи

Дефицит кадров в системе превышает 65%



В нашу редакцию часто звонят жители Бурятии, возмущенные тем, что вызов скорой помощи нередко оборачивается нешуточной нервотрепкой. Особенно это касается сельских районов. Родственникам больных, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, либо приходится ждать врачей слишком долго, либо и вовсе оказаться перед фактом – карета скорой уехала в другой поселок, а сколько ее ждать – неизвестно.



В подобной ситуации оказались жители села Илька Заиграевского района. Вызывая скорую, сельчанам часто приходится слышать в ответ, что машина в Онохое, в Новоильинске или еще где-либо. Дошло до того, что в погоне за спасением некоторым жителям приходится буквально гоняться за заветной каретой скорой помощи, чтобы не упустить момент и перехватить медиков по дороге.



Жительница Ильки Татьяна Зубакина уже не в первый раз бьет тревогу. Каждый раз, когда ее пожилой маме требуется помощь врача, Татьяне Николаевне приходится проходить целый квест, прежде чем заполучить медицинскую помощь.



- В этот раз у моей мамы, ей 87 лет, поднялось давление до 200. Она позвонила в скорую, ответили, что машина ушла в Онохой и ее не будет. Когда я узнала об этом, тоже стала звонить в скорую. Но мне все только подтвердили: скорой не будет, она ходит по Онохою. Я звоню в Онохой, Новоильинск, Заиграево, Брянь, все без толку, - рассказывает жительница села.



В такие моменты, когда ничем не можешь помочь близкому человеку, эмоции поневоле зашкаливают. Татьяна начала разговаривать по телефону с медиками на повышенных тонах и вскоре добилась желаемого. Ей сообщили, что скорая едет из Новоильинска в Ильку.



- Я поехала на улицу Школьную встречать машину. Скорой нет. Вернулась на трассу, она мимо проехала. Я поехала за ней. Оказалось, что какая-то нетрезвая женщина выпила уксус и врачи срочно поехали к ней. Я за ними. Водитель скорой мне объяснил: мол, если женщина выпила много уксуса и у нее сильное отравление, то они повезут ее в больницу и к нам уже не поедут. А если отравление несильное, то сразу к нам, - вспоминает Татьяна Николаевна.



На этот раз Зубакиным повезло, отравление было неопасным. Но когда врачи наконец-таки приехали к бабушке, то обнаружили ее бледной и очень слабой. Сердцебиение зашкаливало.



- Она не дождалась врачей и сама выпила какие-то таблетки, испугалась. И, видимо, переборщила, так как сердцебиение было под 120, а давление сильно упало. Мой сын ее отпаивал чаем, помогал, как мог, пока я искала врачей. А что случится в следующий раз? До каких пор у нас скорая будет так ездить? – возмущается Татьяна Зубакина.



По словам Татьяны Николаевны, в ответ на ее жалобы медики часто отвечают в таком духе: «дома таблетки надо иметь». Но ведь далеко не всегда справиться с недомоганием престарелой женщины удается самостоятельно в домашних условиях.



Кроме явной нехватки карет скорой помощи и медиков этой службы, та единственная машина, что есть в Ильке, как говорится, дышит на ладан.



- Одна карета, и то она вся разваливается. Мы уже в группе Viber обсуждаем, что, может быть, соберем деньги всем миром, раз, видимо, не выдают средства на запчасти. Мы таким путем и на ремонт дороги деньги собирали. Правда не все, конечно, согласны на это. Но ведь у нас было такое, что скорая везла пациента с сердечным приступом и трижды ломалась в дороге. Если бы сломалась в четвертый раз, можно было везти больного сразу в морг. Разве это нормально? – возмущаются жители Ильки.



Как сообщили «Номер один» в пресс-службе Минздрава по РБ, оказание скорой медицинской помощи в Республике Бурятия осуществляют 95 бригад, из них в районах республики - 52 бригады.



Вызовы скорой медицинской помощи подразделяются на экстренные и неотложные. Экстренные вызовы должны обслуживаться в течение 20 минут, неотложные - в течение 120 минут. Оказание экстренной медицинской помощи в зонах обслуживания станции скорой медицинской помощи города Улан-Удэ и отделений скорой медицинской помощи в районах Бурятии выполняется своевременно. В пунктах с низкой плотностью населения, где отсутствуют бригады скорой медицинской помощи, экстренную медицинскую помощь осуществляют медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, уверяют в Минздраве РБ.



Всего за 2020 год по номерам «103», «112» на диспетчерскую службу скорой помощи Бурятии поступило около 280 тыс. вызовов, из них только 150 тыс. вызовов признаны экстренными, остальные обслуживались по мере освобождения бригад с экстренных вызовов или были переданы в амбулаторно-поликлинические учреждения для оказания пациентам неотложной медицинской помощи.



В Минздраве отмечают, что длительные задержки в ожидании карет скорой помощи имелись только в период вспышки заболеваемости COVID-19 «в связи с высокой заболеваемостью медицинских работников скорой помощи».



Тем не менее в Министерстве здравоохранения не скрывают, что дефицит кадров врачей и медсестер, работающих в системе скорой помощи, есть, и он огромен.



Дефицит кадров в системе скорой медицинской помощи в Бурятии составляет 65,2%. Министерством здравоохранения РБ проводится работа по привлечению кадров, в том числе профориентационная работа среди школьников; целевое обучение в медицинских вузах и колледжах, отметили в ведомстве.



Василиса Шишкина, «Номер один»

Фото: «Номер один»