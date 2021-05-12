В Улан-Удэ введен в эксплуатацию дом-«призрак»

Это случилось через четыре года после въезда в него жильцов





В Улан-Удэ специалисты Гостройжилнадзора подтолкнули жильцов многоквартирного дома по улице Хоца Намсараева, 2В обратиться в суд, чтобы официально ввести их дом в эксплуатацию после четырех лет проживания в нем, сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.



Строительство этого завершилось еще в 2015 году. Однако инспекторы Гостройжилнадзора, проводя итоговую проверку, обнаружили отклонения от проектной документации. Были выявлены существенные нарушения противопожарной безопасности, а также несоответствие фактических размеров кабины лифта проектным параметрам. Замечания Госстройжилнадзора, изложенные в акте итоговой проверки, застройщик не устранил, а вскоре прекратил свою деятельность. С 2016 года незавершенный строительством объект заселили жильцы без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



Собственники нежилых помещений в доме длительное время не принимали участия в решении вопроса о введении в эксплуатацию дома. Когда в отношении них Госстройжилнадзором были организованы надзорные мероприятия и возбуждены дела об административных правонарушениях, они включились в работу. Были заключены договоры на покупку и установку лифтового оборудования, внесены изменения в проектную документацию. Производство административных дел было прекращено. Проверка показала устранение недочетов застройщика, а позже решением суда дом был признан завершенным строительством и введенным в эксплуатацию. Теперь проживание в нем законно.



«Это редкий случай, когда дом, брошенный застройщиком, доводится до требований нормативов собственными силами дольщиков. Они активно включились в работу по решению вопроса о введении дома в эксплуатацию», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgj

