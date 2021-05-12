В Москве осужден участник ОПГ, действовавшей в Забайкалье в 90-х годах

Он приговорен к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима



В Москве суд вынес обвинительный приговор 46-летнему Евгению Климову. Он признан виновным в «убийстве трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору» а также в «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



В 1993 году Климов являлся участником организованной преступной группы «Кузинские», действовавшей в Москве и Забайкальском крае. Руководил группой Андрей Кузнецов, который являлся директором предприятия, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов.



В период с 1993 года по 1999 год в составе преступной группы Климов с использованием огнестрельного оружия совершил убийство шести человек – членов другой организованной преступной группы.



Ранее лидер преступной группы Кузнецов и четверо ее участников



Уголовное дело в отношении Климова выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором суда Климову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com В Москве суд вынес обвинительный приговор 46-летнему Евгению Климову. Он признан виновным в «убийстве трех человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору» а также в «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.В 1993 году Климов являлся участником организованной преступной группы «Кузинские», действовавшей в Москве и Забайкальском крае. Руководил группой Андрей Кузнецов, который являлся директором предприятия, которое занималось организацией грузоперевозок на одном из московских вокзалов.В период с 1993 года по 1999 год в составе преступной группы Климов с использованием огнестрельного оружия совершил убийство шести человек – членов другой организованной преступной группы.Ранее лидер преступной группы Кузнецов и четверо ее участников приговорены к различным срокам лишения свободы Уголовное дело в отношении Климова выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Приговором суда Климову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: pixabay.com