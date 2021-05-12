Чиновники и «мусорщики» будут под надзором

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал экологию «важнейшей задачей»





Новому министру природных ресурсов и экологии Бурятии Сергею Матвееву и курирующему ведомство вице-премьеру Ивану Альхееву предстоит работать под усиленным контролем прокуратуры.

Генеральным прокурором России Игорем Красновым издан приказ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в экологической сфере». Он предписывает прокурорам всех уровней «обеспечить эффективный надзор за исполнением законов в экологической сфере, в том числе об охране атмосферного воздуха, вод, лесов, почв, недр, объектов растительного и животного мира, водных биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий, об обращении с отходами, о рациональном использовании природных ресурсов, о промышленной безопасности».Согласно приказу, важнейшей задачей надзорной деятельности становится право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Усиление этого вектора в работе прокуратуры, видимо, напрямую связано с поручением президента России Владимира Путина подготовить страну к «зеленому развороту» - адаптации экономики к новым экологическим стандартам и минимизации рисков.Согласно приказу генпрокурора России, особое внимание региональных прокуратур должно быть уделено «деятельности предприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдению схем потоков отходов, целевому использованию средств государственной поддержки». Таким образом, под усиленный надзор попадает «мусорный» регоператор «ЭкоАльянс», который с января этого года стал настоящим стрессором для населения и власти Бурятии. В марте прокуратура уже выступила против выделения ему бюджетной субсидии в размере 20 млн рублей, но в Народном Хурале к мнению надзорного органа не прислушались. В апреле был издан приказ Игоря Краснова. Поэтому следующая попытка регоператора получить бюджетный транш, кулуарная подготовка к которой, по слухам, уже началась, может встретить более решительное противодействие надзорного ведомства. Генпрокурор РФ прямо приказал своим подчиненным в регионах выявлять «коррупционные проявления», «конфликты интересов», а также случаи «неправомерного предоставления хозяйствующим субъектам преференций, льгот». Генеральный директор «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин, как известно, является депутатом Народного Хурала, то есть имеет возможность влиять на принятие решений о выделении бюджетных средств, а сам регоператор на 50% контролируется правительством Бурятии через АО «РМЗ».Борьбе с коррупцией в экологической сфере посвящено сразу несколько пунктов приказа. Одним из них предписано «проверять целевое использование органами государственной власти, органами местного самоуправления бюджетных средств, выделяемых на природоохранные мероприятия, в том числе при исполнении национального проекта «Экология», государственных и муниципальных программ, контрактов и субвенций на реализацию переданных государственных полномочий». Можно ожидать, что прокуратура пристально проверит уже проведенные Минприроды РБ торги по ликвидации несанкционированных свалок и другого накопленного ущерба в Бурятии, результаты выполнения заключенных госконтрактов (по некоторым высказала свои претензии Счетная палата) и будет пристально контролировать все последующие. В том числе недавно объявленный Минприроды РБ тендер на выполнение работ по рекультивации свалки в Усть-Баргузине со стартовой ценой 449,6 млн рублей.В то же время генпрокурором РФ приказано «добиваться прекращения функционирования несанкционированных объектов размещения отходов производства и потребления, рекультивации загрязненных земель, ликвидации объектов накопленного вреда». Теперь прокуроры станут чаще обращаться в суды для понуждения органов власти к выполнению обязанностей по охране окружающей среды.Приказ генпрокурора РФ, скорее всего, окажет влияние на выбор способа ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ. Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов Федерации «исходить из закрепленных в законе принципов презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обязательности проведения экспертизы». Планы утилизации фенольного озера методом сжигания, предложенные компанией «Безопасные технологии» из Санкт-Петербурга, уже получили отрицательное заключение первой общественной экспертизы. Специалисты НП «ЭМАСсерт» признали проект не соответствующим экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды. Проще говоря, опасным для улан-удэнцев.Приказ генпрокурора РФ поможет ускорить реализацию в Улан-Удэ и по всей Бурятии мероприятий программы «Чистый воздух». Глава надзорного ведомства потребовал от своих подчиненных обращать особое внимание на деятельность предприятий, оказывающих наибольшее негативное воздействие на то, чем мы дышим. Оценивать своевременность и полноту проведенных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, установлению очистного оборудования, а также реализации уполномоченными органами власти контрольно-надзорных и разрешительных функций по охране и мониторингу воздуха. Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев потребовал начинать работу в этом направлении не дожидаясь 2024 года, когда стартует полномасштабная реализация программы.Для получения информации о правонарушениях в экологической сфере генпрокурором РФ предписано задействовать аэрофотосъемку, беспилотные летательные аппараты, космический мониторинг. А также использовать материалы из интернета. Фотографии в соцсетях с указанием мест мусорных куч, всевозможных сбросов и сливов теперь становятся не просто выражением общественного возмущения, но и прямым поводом для прокурорского реагирования.Артем Самсонов, «Номер один»Фото: «Номер один»