В Улан-Удэ перекрыты несколько улиц

На сегодня в городе ремонтируют 19 дорог из 29

В столице Бурятии идет масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В настоящий момент ремонтируется 19 дорог из 29. На данный момент перекрыты улицы Комсомольская, Чертенкова и Юного Коммунара.С 17 апреля по 1 июля в связи с проведением капитального ремонта дороги по улице Чертенкова и улице Юного Коммунара на участке от ул. Гагарина до ул. Коллективная изменена схема движения автобусов маршрута № 57Объезд закрытого для движения участка по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара осуществляется по ул. Гагарина – ул. Коллективная – далее по утвержденной схеме в обоих направлениях.Кроме того, остановки «Поликлиника № 6» и «ул. Сенчихина» на период работ исключается из пути следования маршрута № 57. Автобусами маршрута можно воспользоваться на близлежащих остановках – «ул. Шульца», «Титан-Эльбрус», «ул. Коллективная». Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Чертенкова и ул. Юного Коммунара остается без изменений.Также перекрыта дорога по улице Комсомольская - с 12 апреля по 25 мая изменены схемы движения маршрутов № 4, 29, 30, 37, 40, 100. Автобусы указанных маршрутов и автомобили следуют в объезд закрытого для движения участка по ул. Комсомольская через ул. Н.Петрова - ул. Октябрьская - далее по утвержденным схемам.фото: "Номер один", Администрация Улан-Удэ