Бизнес Бурятии сможет экспортировать сельхозтехнику в Монголию с льготами

Парламент Монголии одобрил освобождение от НДС и предусмотрел таможенную скидку на импортируемую в страну технику



Парламент Монголии одобрил освобождение от налога на добавленную стоимость, а также предусмотрел таможенную скидку на импортируемую в страну сельскохозяйственную технику. Закон об освобождении поступающей по импорту сельхозтехники от налога на добавленную стоимость будет действовать до 1 января 2025 года, а закон о таможенных льготах - до 1 января 2022 года.



Для организации экспорта из Бурятии в этом направлении национальным проектом «Международная кооперация и экспорт» предусмотрены комплексные меры поддержки предпринимателей. В частности, центр поддержки экспорта Бурятии готов посодействовать выходу на монгольский рынок бурятским экспортерам, сообщили в минпромторге республики.



«Мы проводим комплексную работу по всем направлениям экспортной деятельности, оказываем услуги по поиску партнеров, потенциальных покупателей, сопровождению внешнеторгового контракта, адаптации продукции на иностранных рынках», – рассказал руководитель центра экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов.



В перечень импортируемой в Монголию техники вошли: новые тракторы, комбайны, техника и ирригационное оборудование, техника и оборудование для лесного и птицеводческого хозяйства, удобрения и пестициды, которые необходимы для сельскохозяйственного производства. По предложению депутатов парламента в список на этапе первого чтения были также включены техника и оборудование для тепличных хозяйств.



Согласно оценкам экспертов, действие законов затронет импорт сельхозтехники на общую сумму 1047,2 млрд. тугриков (367 млн. долларов), а также удобрений и пестицидов на сумму 893,4 млрд. тугриков (313 млн. долларов), а сумма применимых льгот составит 281,4 млрд. тугриков (примерно 100 млн. долларов).



Экспортеры могут обратиться за получением мер поддержки в Центр предпринимательства «Мой Бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65 или по телефону горячей линии: 8-800-30-30-123.



Фото: egov-buryatia.ru/minprom

