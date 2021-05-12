Жителей Улан-Удэ возмутило проведение выпускных в детсадах без родителей

«Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя?» - возмущаются горожане



В Улан-Удэ выпускные в детсадах пройдут без родителей, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».



- Почему в детских садах на выпускных запретили присутствие родителей? Почему последний день в садике родитель не имеет право присутствовать? Роспотребнадзор уже письма выслал, - обратилась в паблике горожанка.



Улан-удэнцев эта новость крайне возмутила. Наболевшая тема – почему некоторые массовые мероприятия разрешают, а другие запрещают – вновь вызвала бурную дискуссию. Пост собрал множество комментариев. Многие пользователи подметили тот факт, что более массовые праздники отмене не подлежат, в отличие от локальных.



- Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя? – возмущается улан-удэнка.



- Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика? – добавляют там же.



- Хорошо хоть вообще пройдут. Может, можно видеографа заказать и потом дома посмотреть. В прошлом году не было выпускных, и детки совсем не поняли, что выросли из детского сада, - вспоминает еще один пользователь.



- Тоже сегодня жутко расстроились от такого сообщения, вероятно, родители с детьми подпольно организуют себе праздник да и все, кому лучше то? – предполагает горожанка.



В Роспотребнадзоре Бурятии оперативно подтвердить информацию о запрете присутствия родителей на выпускных в детсадах не смогли, сославшись на занятость. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию завтра.







«Борьбу можно, костёр можно, где собиралось 60% населения, а концерт нельзя!». «Борьба, гонки, рыбалка, опера-театры - не отменили, а концерт отменили», - негодовали улан-удэнцы.



фото: pixabay.com В Улан-Удэ выпускные в детсадах пройдут без родителей, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».- Почему в детских садах на выпускных запретили присутствие родителей? Почему последний день в садике родитель не имеет право присутствовать? Роспотребнадзор уже письма выслал, - обратилась в паблике горожанка.Улан-удэнцев эта новость крайне возмутила. Наболевшая тема – почему некоторые массовые мероприятия разрешают, а другие запрещают – вновь вызвала бурную дискуссию. Пост собрал множество комментариев. Многие пользователи подметили тот факт, что более массовые праздники отмене не подлежат, в отличие от локальных.- Борьбу проводить можно, а родителям на выпускной нельзя? – возмущается улан-удэнка.- Парад можно, чемпионаты всякие можно. А родителям к детям на праздник нельзя. Где логика? – добавляют там же.- Хорошо хоть вообще пройдут. Может, можно видеографа заказать и потом дома посмотреть. В прошлом году не было выпускных, и детки совсем не поняли, что выросли из детского сада, - вспоминает еще один пользователь.- Тоже сегодня жутко расстроились от такого сообщения, вероятно, родители с детьми подпольно организуют себе праздник да и все, кому лучше то? – предполагает горожанка.В Роспотребнадзоре Бурятии оперативно подтвердить информацию о запрете присутствия родителей на выпускных в детсадах не смогли, сославшись на занятость. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию завтра. Напомним , в марте аналогичное возмущение горожан вызвал запрет на проведение концерта группы «Би-2». Тогда люди также задавали вопросы, почему одни массовые мероприятия разрешены, а другие – под запретом.«Борьбу можно, костёр можно, где собиралось 60% населения, а концерт нельзя!». «Борьба, гонки, рыбалка, опера-театры - не отменили, а концерт отменили», - негодовали улан-удэнцы.фото: pixabay.com