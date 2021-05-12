Улан-Удэ начинают озеленять аллеями

Мэр города Игорь Шутенков принял участие в посадке аллеи миндаля



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня вместе с сотрудниками «Городского лесничества», администрации Советского района, учеными БГСХА посадил аллею миндаля на территории Дома быта по улице Ербанова. По-другому миндаль называют луизеания трехлопастная. Родом она из Китая, но растение устойчиво к низким температурам и должно хорошо прижиться в Улан-Удэ, сообщили в городской администрации.



«Сегодня даем старт очередному сезону по озеленению города. Мы развиваем нужную столице Бурятии программу «Зеленый город». За два года мы посадили около 70 тысяч кустарников и деревьев. В этом году посадим еще 26 тысяч. Более 16 тысяч планируем посадить весной и 10 тысяч осенью. С этого года мы начинаем озеленять целыми территориями - аллеями. Здесь мы решили высадить 50 кустарников миндаля. В Улан-Удэ уже есть опыт выращивания миндаля. В прошлом году возле 10-го корпуса ВСГУТУ горожане любовались цветущим розовым кустарником. Зацветут саженцы примерно через два года, и потом будут радовать нас еще много десятилетий», – сказал мэр.



Также большая зона для озеленения появится в сквере «Виктория» в 47-м квартале Октябрьского района. Там пройдут эксперименты по выращиванию морозоустойчивого газона, многолетних растений, приживаемости саженцев на различных типах почв. Кроме того, в этом году впервые для озеленения будут применять многолетние дикорастущие растения.



Отметим, комплексное озеленение города не велось с советских времен. В прошлом году был создан научно-технический совет по этому направлению, куда вошли ученые, специалисты администрации города. По программе «Зеленый город» к 2024 году обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составить 10 квадратных метров на человека. В настоящее время показатель составляет около 4 квадратных метров на одного улан-удэнца.



Фото: ulan-ude-info.ru

