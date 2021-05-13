Жительница Бурятии судится с медиками, сломавшими ей жизнь

Врачи удалили женщине матку, не дождавшись результатов биопсии





Начиная с осени 2020 года в судах республики рассматривается иск жительницы Заиграевского района к перинатальному центру и онкодиспансеру о компенсации морального вреда. Свои страдания истица оценила в 5 млн рублей.

Осенью 2017 года жительница Заиграевского района лежала «на сохранении» в Республиканском перинатальном центре. Туда ее госпитализировали с угрозой преждевременных родов. Там же в ноябре она родила – женщине сделали кесарево сечение. Во время родов пациентке удалили матку с правыми придатками.Перед удалением полового органа у роженицы должны были взять биопсию, чтобы определить наличие или отсутствие раковых клеток, и дождаться результатов исследования. Но результатов биопсии на момент операции у медиков не было.«Решение о расширении объема операции до удаления матки было основано только на клинических рекомендациях онкологов и принято без учета результатов биопсии, - отмечается в материалах дела. - Таким образом, вопрос по удалению детородного органа был решен без достаточных к этому показаний и при отсутствии гистологического подтверждения рака, что является обязательным условием подтверждения злокачественного новообразования».В середине ноября родившую женщину вместе с ребенком выписали с рекомендациями домой. Одной из них была явка к онкологу-гинекологу через месяц с результатом биопсии, что еще раз указывает на то, что операция по удалению матки проведена без достаточных на то показаний.Судя по всему, после прибавления в семье и проведенной операции жизнь супругов изменилась в худшую сторону. Оно и неудивительно, ведь удаление матки лишило молодую мать возможности забеременеть вновь, ее интимная жизнь также значительно ухудшилась. В результате действий медиков женщина испытывала чувство обиды, стыда, неполноценности, неуверенности в себе.На почве утраты возможности иметь детей от нее ушел муж, супруги развелись. Сейчас женщина воспитывает сына одна. Молодая мама посчитала, что в ее неудавшейся семейной жизни виноваты, прежде всего, медики, а именно перинатальный центр и онкодиспансер, оказавшие ей некачественную медицинскую помощь. Женщина обратилась с иском в суд и потребовала от медучреждений компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей.Что интересно, в материалах дела ничего не говорится о здоровье женщины в настоящее время, а также о результатах того анализа на наличие раковых клеток.В ходе судебных разбирательств представители медицинских учреждений заявили о необходимости проведения экспертизы, дескать, медицинская помощь пациентке оказывалась без отклонения от стандартов. Встал вопрос о том, кто будет оплачивать это удовольствие. Видимо, медики пытались взвалить расходы на свою бывшую пациентку. Однако суд решил иначе.Октябрьский районный суд, исходя из норм права Гражданского процессуального кодекса, постановлений Пленума Верховного суда РФ и «Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», пришел к выводу, что оплачивать экспертизу будут в равных долях три медучреждения: Заиграевская ЦРБ, онкодиспансер и перинатальный центр.Заиграевская больница попыталась оспорить решение городского суда в Верховном. Главный врач больницы в частной жалобе просил суд об отмене определения Октябрьского суда. В качестве доводов он указал, что истица не обращалась в Заиграевскую больницу с претензиями. Также главврач возмутился тем, что в определении суда не указано, какие именно факты должны быть подтверждены или опровергнуты экспертизой.«Доводы частной жалобы в той части, что в определении не указано, какие именно факты должны быть подтверждены или опровергнуты экспертизой, не являются основаниями для отмены обжалуемого определения суда. Оценка этих обстоятельств не относится к компетенции суда апелляционной инстанции на данной стадии», - следует из решения Верховного суда.Определение Октябрьского районного суда о проведении экспертизы апелляционная инстанция оставила без изменений.Отметим, жители Бурятии регулярно судятся с медиками. Поводом для обращений в суд становится некачественно оказанная медпомощь, приведшая к травме или смерти. Так, недавно вышло постановление Верховного суда, согласно которому Прибайкальская ЦРБ выплатит 1 млн рублей компенсации за смерть пациента. Мужчина ожидал в приемном покое осмотра у хирурга. Однако на него не завели медицинскую карту, не диагностировали необходимость срочной операции, не госпитализировали. В итоге он ушел домой, где на следующий день умер. Также недавно компенсацию за смерть дочери взыскала с медиков жительница Селенгинского района. Осенью 2017 года дочь женщины обратилась в поликлинику Гусиноозерской районной больницы с жалобами на боли в колене. Девушку лечили, но так, что в скором времени она умерла.Что касается дела жительницы Заиграевского района, сейчас производство по делу приостановлено до момента получения итогов медэкспертизы.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com