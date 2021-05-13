В Бурятии умерли 10 младенцев

С начала года смертность в республике выросла почти на четверть





Бурятстат опубликовал данные о демографической ситуации в республике за январь–март 2021 года. Согласно информации ведомства, в этот период в Бурятии зарегистрированы 3126 родившихся и 3273 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число родившихся увеличилось на 21 человек или на 0,7 %, число умерших выросло на 629 человек или на 23,8 %. Естественная убыль населения составила 147 человек, в расчёте на 1000 населения – 0,6 человек.

Естественный прирост населения наблюдался в 7 муниципальных образованиях, больше всего он составил в Окинском (10,3 промилле), Иволгинском (6,6) и Джидинском (6,0) районах.Зачительная естественная убыль наблюдалась в Бичурском (-10,3 промилле), Баунтовском (-7,8), Кабанском и Северо-Байкальском (-7,0) районах.Коэффициент рождаемости выше уровня аналогичного периода 2020 года на 0,2 промилле и составил 12,9 новорожденных на 1000 жителей. Увеличение рождаемости наблюдалось в 11 муниципальных образованиях, наибольший рост отмечен в Баргузинском (на 44,7 %), Джидинском (на 42,6 %) и Курумканском (на 26,4 %) районах.Коэффициент смертности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос с 10,8 до 13,5 умерших на 1000 населения. Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Бичурском и Кижингинском районах (19 и более умерших на 1000 населения).В возрасте до 1 года умерло 10 младенцев. Коэффициент младенческой смертности уменьшился с 3,5 до 3,2 на 1000 родившихся.В январе–марте 2021 года в республике зарегистрировали брак 1120 пар, а 907 его расторгли. Отмечено незначительное улучшение показателя соотношения числа браков и разводов. Если в январе–марте 2020 года на 1000 браков приходилось 853 развода, то в 2021 году – 810.Фото: pixabay.com