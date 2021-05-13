Рост COVID-19 отмечается в Бурятии после майских «каникул»

В сутки фиксируется 30-35 случаев заражения, хотя ранее показатель опускался до 25



Судя по всему, майские «каникулы» с большим числом массовых мероприятий, а другого объяснения нет, привели к росту числа случаев заражения коронавирусом в Бурятии. Оно достигло 37 517. Причем, это на 35 случаев больше, чем было в среду, хотя ранее показатель опускался до 25. Традиционно 54% (20 026) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 869 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 35 новых случаев коронавируса: 23 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1267 человек.



В стационарах получают лечение 224 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 173. В отделениях реанимации находится 40 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ – 21 пациент (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.



Амбулаторное лечение проходят 147 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 277 (+66) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 288 коек: занято – 224, свободно – 64 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1943 человек, с нарастающим итогом – 963 868 человек.



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