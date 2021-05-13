13.05.2021
В Бурятии спасли от затопления стоками город на берегу Байкала

В Бурятии спасли от затопления стоками город на берегу Байкала

В Бабушкине восстановлена работа городской канализационно-насосной станции

В центре города Бабушкин запустили канализационно-насосную станцию. Деньги на приобретение двух погружных насосов выделены из резервного фонда Бурятии, чтобы не допустить остановки работы канализационной станции, сообщили в минстрое республики.

На приобретение двух насосов выделили 1,5 миллиона рублей. Доля софинансирования со стороны муниципального образования составила один миллион рублей. С момента выхода из строя насосов  откачкой сточных вод  занимались три вакуумные автомашины. Одна автомашина принадлежит администрации города Бабушкин и две - Комитету по благоустройству города Улан-Удэ.

«Насосы «Иртыш» отечественного производства, которые изготавливаются в городе Омск, подлежат ремонту, в отличие от насосов импортного производства. Это позволяет увеличить срок их эксплуатации»,- отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

После проведения всех работ по установке оба погружных насоса введены в эксплуатацию, предприятие работает в штатном режиме.

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy
ЖКХ канализация Бабушкин
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