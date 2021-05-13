В Бурятии в онкодиспансере запущен второй компьютерный томограф

Он позволяет сократить очередь ожидания исследования в два раза





В Улан-Удэ в поликлинике Бурятского республиканского онкологического диспансера запущен в работу второй компьютерный томограф. Он приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщили в минздраве республики.



Отличительная особенность нового аппарата - планшет, который заменяет рабочее место рентгенолаборанта. Сотрудник во время укладки пациента опрашивает его и заносит информацию сразу в программу. Возвращаясь на рабочее место, рентгенолаборант не тратит время на внесение данных. Такое решение позволило сократить очередь ожидания исследования в два раза. В день планируется принимать до 80 пациентов.



«На прежнем томографе исследования проходили 40 пациентов. Сейчас очередь ожидания исследования уменьшилась до одной недели», - говорит Владимир Ханеев, заведующий отделением лучевой диагностики Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.



Процесс работы автоматизирован и экономит время. «Рентгеновская трубка практически не нагревается, не приходится ждать остывания трубки», - рассказывает Владимир Ханеев.



Оборудование в онкологическом диспансере постоянно обновляется. В 2024 году запланирована замена действующего маммографа.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

