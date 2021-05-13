Глава Роспотребнадзора Бурятии напустил туман на «Голос кочевников»

Состоится фестиваль или нет, пока не ясно







Проведение фестиваля «Голос кочевников» в Бурятии в этом году пока остается под вопросом. Судьба мероприятия не стала яснее даже после обращения руководителя Роспотребнадзора Бурятии Сергея Ханхареева, распространенного сегодня ведомством. В нем главный санитарный врач высказался по поводу возможности проведения фестиваля весьма туманно.

В обращении Сергей Ханхареев вновь напомнил, что «расслабляться еще рано».«Благодаря ограничительным мероприятиям нам удалось добиться стабилизации эпидситуации по коронавирусной инфекции, и даже определенного снижения заболеваемости. Но ситуация все еще хрупкая. Сегодня мы видим ухудшение эпидситуации в мире и некоторых регионах нашей страны. Во многом это происходит из-за несоблюдения антиковидных мер, масочного режима, расслабленности среди населения. К сожалению, у нас в республике мы тоже наблюдаем подобную тенденцию. И это ярко отражается на заболеваемости: в последнее время не наблюдается снижения, а в последние сутки мы регистрируем незначительный, но рост», - заявил главный санитарный врач.Руководитель Роспотребнадзора отметил, что если в республике будет ухудшение эпидситуации, то последует введение новых ограничений, которые, в первую очередь, коснутся массовых мероприятий.«Чтобы не допустить этого, мы сегодня должны быть очень осторожными. И не только носить маски и обрабатывать руки. Но и ограничивать свои контакты. А столь массовые мероприятия, например, как «Голос кочевников», значительно увеличивают риски инфицирования. Даже не смотря на то, что оно проходит на открытом воздухе. В 2019 году его посетило почти 10 тыс. зрителей. Но сегодня у нас другое время, время COVID-19. Мы просим нас понять. Ведь всё, что мы делаем, направлено на охрану здоровья наших граждан, рисковать которым мы не можем», - сказал Ханхареев.При этом главный санитарный врач отметил, что «никто не говорит об отмене мероприятий».«Надо тщательно посмотреть все планируемые мероприятия и оценить возможные риски. Может какие-то можно перенести на другое время, а какие-то совместить. Я уверен, что предупредить рост заболеваемости значительно легче, чем снова бороться за снижение», - заявил он.Напомним, фестиваль «Голос кочевников» проходит в Бурятии с 2009 года. В прошлом году он не состоялся из-за коронавируса. В этом году его планировали провести 16-17 июля возле села Ацагат, а организаторы даже уже открыли продажу билетов на мероприятие.Фото: скриншот видео с сайта фестиваля