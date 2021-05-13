В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по «резиновой» квартире

Горожанка незаконно прописала в своей квартире за деньги почти 60 россиян



В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации. Полицейские установили, что с конца января по декабрь прошлого года 24–летняя горожанка, являющаяся собственником жилого помещения, незаконно зарегистрировала за вознаграждение по месту временного пребывания 58 граждан Российской Федерации.



«Для поиска клиентов девушка разместила соответствующее объявление в популярной социальной сети», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Интересно, что бизнес на «резиновых» квартирах продолжает процветать, несмотря на то, что для борьбы с ним введена специальная статья в УК РФ. С начала года в Улан-Удэ возбуждено 11 уголовных дел по статье 322.2 УК РФ.



Управление по вопросам миграции напоминает, что это противоправное деяние квалифицируется Уголовным кодексом РФ по статье 322.2 и наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Фото: МВД по Бурятии

