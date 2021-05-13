В Бурятии реку обидно обзывали ручьем. Еще и «Голубым»

Выявлено 15 искаженных наименований географических объектов на севере республики



В Бурятии выявлены 15 случаев неверного употребления наименований географических объектов на территориях Северо-Байкальского и Муйского районов, сообщили в республиканском управлении Росреестра.



Например, в Северо-Байкальском районе Суходолом названа река Чука, река Курла стала Курлы, а река Делингдэ, протекающая рядом с горячим источником Дзелинда и впадающая в правый приток реки Верхняя Ангара, указана как река Большая Дзелинда. А в Муйском районе реку Унен переименовали в ручей Голубой.



В адрес Управления региональных автомобильных дорог Бурятии направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в котором предложено устранить искаженные наименования географических объектов.



Ранее по уже выданным предостережениям управление исправило искаженные наименования географических объектов на дорожных указателях на территории Кяхтинского, Тункинского и Окинского районов республики. При этом по одному предостережению в настоящее время требования не исполнены.



Напомним, наименования географических объектов, как составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускаются.



Фото: Росреестр

