Жители Улан-Удэ вновь жалуются на пробку в 100-х кварталах

Теперь причина проблемы не в ямах, а в светофорах



В паблике «Аноним 03» горожане вновь подняли наболевший вопрос о пробках на дорогах в сторону сотых кварталов. Жители сообщили, что после



- Вы нам вновь удлинили эти светофоры, разгрузив тем самым ул. Терешковой. Пожалуйста, придумайте более грамотный вариант для всех! – высказался горожанин.



В комментариях жители микрорайона согласились с автором поста.



- Так и знала, поди опять нам светофор на 45-60 секунд поставили? Естественно, пробка образуется в несколько км! Вчера пробка началась на «силикатке» до «Зума», потом следующая от кладбища и до самой Геологической! Покажите мне этого светофорного деятеля? Наведу порчу к чертям собачим, глядишь и другого поставят, более умного человека, - иронизирует горожанка.



- Сейчас опять отрегулировали этот чертов светофор не в пользу жителей сотых и Вахмистрово. Опять несколько десятков тысяч человек каждое утро сидят в пробках. Сделайте, наконец, подземный или наземный переход на Геологической для пешеходов. Там давно уже надо было построить и, наконец, решить проблему пробок в этом месте! – добавили там же.



- Бесит светофор и новая развязка, которую сделали на пересечении улиц Бабушкина-Медицинская. Утром и вечером пробка огромная, раньше всегда проезжали нормально, причем со всех сторон, люди не стояли... Лучше бы надземный или подземный сделали для людей. Издеваются просто, - пишут в комментариях.





фото: "Номер один" В паблике «Аноним 03» горожане вновь подняли наболевший вопрос о пробках на дорогах в сторону сотых кварталов. Жители сообщили, что после ремонта ямы на переезде в поселке Горький они «чуть ли не пулей долетали до работы». Однако радость длилась недолго – недавно в этом направлении снова стали образовываться пробки. По мнению автора поста, на этот раз причина проблемы в светофоре.- Вы нам вновь удлинили эти светофоры, разгрузив тем самым ул. Терешковой. Пожалуйста, придумайте более грамотный вариант для всех! – высказался горожанин.В комментариях жители микрорайона согласились с автором поста.- Так и знала, поди опять нам светофор на 45-60 секунд поставили? Естественно, пробка образуется в несколько км! Вчера пробка началась на «силикатке» до «Зума», потом следующая от кладбища и до самой Геологической! Покажите мне этого светофорного деятеля? Наведу порчу к чертям собачим, глядишь и другого поставят, более умного человека, - иронизирует горожанка.- Сейчас опять отрегулировали этот чертов светофор не в пользу жителей сотых и Вахмистрово. Опять несколько десятков тысяч человек каждое утро сидят в пробках. Сделайте, наконец, подземный или наземный переход на Геологической для пешеходов. Там давно уже надо было построить и, наконец, решить проблему пробок в этом месте! – добавили там же.- Бесит светофор и новая развязка, которую сделали на пересечении улиц Бабушкина-Медицинская. Утром и вечером пробка огромная, раньше всегда проезжали нормально, причем со всех сторон, люди не стояли... Лучше бы надземный или подземный сделали для людей. Издеваются просто, - пишут в комментариях.фото: "Номер один"