Улан-удэнцам покажут эскизы скульптур для аэропорта «Байкал»

Лучший вариент выберет комиссия 28 мая





14 мая – последний день приема заявок и конкурсных работ на лучший эскиз скульптурной композиции на территории аэропорта «Байкал». Улан-удэнцы смогут увидеть лучшие эскизные проекты и оставить свои рецензии на специальной выставке в Музее истории города с 17 по 27 мая.

– Международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ имеет огромное экономическое, социальное и культурное значение для региона. От того, каким будет первое впечатление, зависит и душевный настрой гостей. Важно, чтобы в новом ансамбле комплекса современного терминала аэропорта имелась монументально-художественная доминанта. Это может быть декоративная скульптурная композиция, либо пластический арт-объект, который больше, чем «просто скульптура», – сообщил начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Даши Анчиров.В конкурсе принимают участие проектные организации, творческие коллективы и единоличные авторы. Работы должны включать в себя модель скульптурной композиции, выполненную в мягком материале, высотой не более 75 см, альбом формата А3, планшет размером 140×100 см и электронную версию конкурсной работы.Победитель получит приз – 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен приз в 100 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч.28 мая состоится итоговое заседание конкурсной комиссии для вскрытия конвертов и объявления победителей и призеров.Напомним, решение о проведении конкурса было принято на заседании архитектурного совета при главе Бурятии в июле 2020 года при рассмотрении проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории аэропорта «Байкал».Фото: «Номер один»