Вячеслав Дамдинцурунов скоро станет дедушкой

Об этом министр спорта Бурятии рассказал во время поездки по Еравнинскому району



Министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов, находящийся сегодня в Еравнинском районе, рассказал о радостном событии. По его словам, он скоро станет дедушкой. Узнал он об этом накануне: сразу после завершения чемпионата по вольной борьбе, который Бурятия принимала у себя вот уже второй год подряд.



Первое публичное заявление об этом он сделал только что, во время встречи с работниками социальной сферы райцентра Еравнинского района - села Сосново-Озерское. По словам Вячеслава Дамдинцурунова, сейчас его дочь, благодаря которой он станет дедом, учится в Москве.



Напомним, министром спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов назначен с 2017 года. В марте этого года стало известно, что он участвует в праймериз «Единой России», по итогам которых будут определены кандидаты на выборах в Госдуму от Бурятии.



