Путин наградил орденами восемь врачей из Бурятии

Они отмечены за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией







Председатель Хурала Бурятии Владимир Павлов вместе с первым зампредом правительства РБ Всеволодом Мухиным вручил государственные награды жителям республики.

Как сообщили в пресс-службе парламента, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд при исполнении профессионального долга указом президента России орденом Пирогова награждены восемь сотрудников «Центра гигиены и эпидемиологии РБ». Это врачи-эпидемиологи Дарима Андреева, Алдар Бадмаев, Надежда Болошинова, Дарима Васильева, Алевтина Вахрушкинова, Оюна Кайгородцева, Цырен-Дулма Цыдыпова и Анна Яковлева. Медалью Луки Крымского награжден инструктор-дезинфектор Олег Очиров.Государственными наградами отмечены и работники других сфер. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены работники ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр РБ» Виктор Багрецов и Андрей Николаев.Профессор кафедры Бурятского госуниверситета Алексей Гаськов получил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».Благодарственные письма президента РФ вручены фельдшерам скорой медицинской помощи Улан-Удэ Эржэне Будаевой и Наталье Воробьевой из Мухоршибири.Владимир Павлов отметил большой вклад эпидемиологов в борьбе с коронавирусной инфекцией, по его словам, они сумели предотвратить ее широкое распространение. Также он поблагодарил всех награжденных за самоотверженный труд и профессионализм.Фото: Хурал Бурятии