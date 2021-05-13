Мэр Улан-Удэ проверил ход ямочного ремонта на Богатырском мосту

Здесь его впервые ведет передовая комплексная установка «Бецема» без перекрытия движения транспорта



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил сегодня, как идет ямочный ремонт в столице Бурятии, соответствует ли ход работ графикам, сообщили в пресс-службе городской администрации.



На Богатырском мосту дорогу ремонтируют при помощи передовой комплексной установки «Бецема», которая выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и щебнем. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро устранять ямы. Такая технология применяется в Улан-Удэ впервые.



«В прошлом году мы приняли решение, что с этого года передаем контроль и производство работ Комитету городскому хозяйству, сохранив объем финансирования. В прошлом году мы сделали всего 18 тысяч квадратов метров. За счет того, что сами приступили к ремонту работ в этом году, мы не проводим торги, сократили время и себестоимость. В результате на те же самые деньги сделаем на 25 процентов ямочного ремонта больше, то есть 24 тысячи квадратных метров», – сказал глава администрации города.



В этом году на ямочный ремонт вышла новая техника Комбината по благоустройству. В первую очередь, это передовая комплексная установка «Бецема», битумозаливщик, 3,5-тонный вибрационный каток, «Газель» для перевозки оборудования и сотрудников и т.д.



Всего в декабре прошлого года администрация города выделила более 6 шести миллионов рублей по муниципальному заданию на покупку спецтехники и оборудования для ямочного ремонта дорог.



«Ремонт мы начали с 1 апреля способом холодного асфальта, который позволяет работать при температуре до минус 5 градусов. На сегодняшний день у нас уже отремонтировано 3,5 тысячи квадратных метров. Это тысяча квадратных метров холодным асфальтом и 2,5 тысяч горячим асфальтом. Большие ямы от 5 квадратов заделываем горячим асфальтом и закатываем новым вибрационным катком. Каток позволяет качественно устранять большие ямы. Можем работать в стесненных городских условиях», – отметил Сергей Гашев, заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства.



Кроме того, впервые город начал устранять трещины и швы дорожного покрытия при помощи нового битумозаливщика. Машина устранила трещины и швы общей площадью почти 15 тысяч метров на улицах Ботаническая, Октябрьская, Борсоева, на проспектах Автомобилистов и 50-летия Октября.



Особое внимание уделяется ремонту дорог на пересечении с трамвайными путями. Здесь выравнивают покрытие, чтобы рельсы не выступали высоко над поверхностью. Это сокращает пробки. Уже выполнены работы на улице Ключевская рядом с Юношеской библиотекой, на улице Ботаническая на отвороте в сторону Кирзавода, на улице Сахьяновой на перекрестке с улицей Жердева.



Напоминаем, горожане по вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте администрации Улан-Удэ могут



Фото: ulan-ude-info.ru

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил сегодня, как идет ямочный ремонт в столице Бурятии, соответствует ли ход работ графикам, сообщили в пресс-службе городской администрации.На Богатырском мосту дорогу ремонтируют при помощи передовой комплексной установки «Бецема», которая выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и щебнем. При этом дорогу не перекрывают, поскольку техника позволяет быстро устранять ямы. Такая технология применяется в Улан-Удэ впервые.«В прошлом году мы приняли решение, что с этого года передаем контроль и производство работ Комитету городскому хозяйству, сохранив объем финансирования. В прошлом году мы сделали всего 18 тысяч квадратов метров. За счет того, что сами приступили к ремонту работ в этом году, мы не проводим торги, сократили время и себестоимость. В результате на те же самые деньги сделаем на 25 процентов ямочного ремонта больше, то есть 24 тысячи квадратных метров», – сказал глава администрации города.В этом году на ямочный ремонт вышла новая техника Комбината по благоустройству. В первую очередь, это передовая комплексная установка «Бецема», битумозаливщик, 3,5-тонный вибрационный каток, «Газель» для перевозки оборудования и сотрудников и т.д.Всего в декабре прошлого года администрация города выделила более 6 шести миллионов рублей по муниципальному заданию на покупку спецтехники и оборудования для ямочного ремонта дорог.«Ремонт мы начали с 1 апреля способом холодного асфальта, который позволяет работать при температуре до минус 5 градусов. На сегодняшний день у нас уже отремонтировано 3,5 тысячи квадратных метров. Это тысяча квадратных метров холодным асфальтом и 2,5 тысяч горячим асфальтом. Большие ямы от 5 квадратов заделываем горячим асфальтом и закатываем новым вибрационным катком. Каток позволяет качественно устранять большие ямы. Можем работать в стесненных городских условиях», – отметил Сергей Гашев, заместитель мэра, председатель Комитета городского хозяйства.Кроме того, впервые город начал устранять трещины и швы дорожного покрытия при помощи нового битумозаливщика. Машина устранила трещины и швы общей площадью почти 15 тысяч метров на улицах Ботаническая, Октябрьская, Борсоева, на проспектах Автомобилистов и 50-летия Октября.Особое внимание уделяется ремонту дорог на пересечении с трамвайными путями. Здесь выравнивают покрытие, чтобы рельсы не выступали высоко над поверхностью. Это сокращает пробки. Уже выполнены работы на улице Ключевская рядом с Юношеской библиотекой, на улице Ботаническая на отвороте в сторону Кирзавода, на улице Сахьяновой на перекрестке с улицей Жердева.Напоминаем, горожане по вкладке «Ямы на дорогах» на сервисе «Активный горожанин» на официальном сайте администрации Улан-Удэ могут оставить свой сигнал о ямах на дорогах города.Фото: ulan-ude-info.ru